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Медведев дал «Роскосмосу» месяц на подъем финансовой дисциплины

Политика

Пример госкорпорации посоветовали брать с Минобороны РФ

Москва, 23 января 2019, 16:36 — REGNUM  Правительство Российской Федерации дало госкорпорации Роскосмос месяц на то, чтобы «резко поднять» финансовую дисциплину. Об этом сегодня, 23 января, заявил журналистам вице-премьер Юрий Борисов, курирующий военно-промышленный комплекс.

По словам Борисова, председатель правительства России Дмитрий Медведев поручил Роскосмосу резко поднять дисциплину контрактации запланированных мероприятий и осуществления финансового контроля с учетом оценки остатков на счетах предприятий.

Также Борисов посоветовал Роскосмосу перенять опыт наведения порядка в финансовой сфере у Министерства обороны России.

«Это поручение в месячный срок должно быть исполнено. По результатам принятые меры будут доложены председателю правительства», — подчеркнул Борисов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня руководство Роскосмоса было раскритиковано председателем правительства Дмитрием Медведевым. Он потребовал от госкорпорации заканчивать с прожектёрством и рассуждениями о том, куда мы полетим в 2030 году, а вместо этого лучше работать.

Также Медведев раскритиковал Роскосмос за срыв сроков строительства космодрома «Восточный».

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