Одни минусы – политолог о членстве РФ в Совете Европы

Москва, , 16:53 — REGNUM РФ не извлечёт никаких выгод, сохраняя членство в Совете Европы, полагает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 23 января корреспонденту ИА REGNUM.

«Совет Европы в нынешнем своём составе очень сильно отошёл от тех принципов, ради которых создавался, и тот климат, который был изначально, извращён и утрачен, — сказал политолог. — По большому счёту я не вижу для РФ полюсов от пребывания в Совете Европы. Интересы России эта организация не защищает, а любое членство в таких организациях должно прежде всего быть направлено на защиту национальных интересов страны и получение той или иной пользы. А Совет Европы, к сожалению, не представляет для РФ пользы».

Шаповалов призвал не забывать, что эта организация создавалась для взаимодействия в рамках единого правового пространства на европейском континенте.

«Принимался ряд серьёзных правовых актов, которые унифицировали отношение к тем или иным аспектам жизнедеятельности государства и общества на территории стран — членов Совета Европы, — подчеркнул политолог. — Например, Социальная или Муниципальная хартии. Но теперь в Совете Европы стали доминировать настроения, которые очень сильно мешают нормальному отношению между его странами-членами. Это отношения оголтелой антироссийской направленности. Это была игра в одни ворота. Например, те или иные вопиющие нарушения прав человека в странах Прибалтики или на Украине не становятся почему-то объектом пристального внимания институций Совета Европы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам заместителя министра иностранных дел России Александра Грушко, Россия может покинуть Совет Европы.

«Для нас дискриминация по политическим мотивам неприемлема», — цитирует его ТАСС.

Глушко напомнил, что Совет Европы «создавался для того, чтобы обеспечить единство всех европейских народов», поэтому российская сторона хотела бы получить от ПАСЕ приглашение депутатам с заверением о том, что «этот дискриминационный режим остался в прошлом».

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