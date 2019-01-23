Наказанные рублём: Совет Европы по-прежнему очень нуждается в деньгах РФ

Москва, , 16:49 — REGNUM В Европе умеют считать деньги и не хотят увеличивать финансирование Совета Европы за свой счёт, после того как эта организация лишилась российских взносов. Об этом 23 января корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Владимир Шаповалов.

«Прежде всего нужно подчеркнуть, что РФ является одной из пяти стран, которые вносят наибольший взнос в Совет Европы наряду с Великобританией, Францией, Германией и Италией, — заметил он. — Поэтому не нужно сбрасывать со счетов этот важный фактор, тем более что перед нами есть и другой подобного рода прецедент — когда страны НАТО отказываются от данных обещаний и не вносят в бюджет НАТО необходимые денежные суммы. В Европе умеют считать деньги и не хотят осуществлять дополнительное финансирование за свой счёт. Посмотрите, как последовательно ЕС «выбивает» деньги из Великобритании в рамках подписания соглашения (по Brexit — прим. ИА REGNUM ). То, что европейцы меркантильны и преследуют свои монетарные интересы, достаточно важный фактор. И вклад РФ в финансирование Совета Европы является очень существенным».

Напомним, как сообщалось ранее, по словам генерального секретаря Совета Европы Турбьёрна Ягланда, отказ РФ платить свои членские взносы в ПАСЕ ставит ассамблею перед перспективой принять новый бюджет. Более того, по словам Ягланда, Совет Европы уже пошел на меры жёсткой экономии, которые выразились в заморозке зарплат сотрудников, которые, как уточнил Ягланд, долго этого терпеть не станут.