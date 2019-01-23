На Украине подготовили механизм для «церковного рейдерства» — Захарова

Москва, , 16:33 — REGNUM Одобренный Верховной радой Украины закон о подчинённости религиозных организаций и процедуре их государственной регистрации со статусом юридического лица открывает возможности для перераспределения церковного имущества. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«На первый взгляд документ носит чисто технический характер. Однако если внимательно и профессионально вчитаться в его текст, то нетрудно заметить в нём прямую политическую составляющую. По сути, создан дополнительный юридический инструмент для продолжения давления на каноническую Украинскую православную церковь, который открывает очень широкие возможности для лишения её имущественных прав и их передачи вновь созданной церковной структуре под эгидой Константинопольского Патриархата», — заявила Захарова.

Так, на это в первую очередь направлены положения, предусматривающие определение принадлежности конкретной религиозной общины к той или иной церкви путём голосования числящих себя её членами прихожан. Кроме того, изменился порядок перерегистрации уставных документов: теперь всё вышеперечисленное будет осуществляться не только департаментом по делам религии и национальностей министерства культуры, но и уполномоченными подразделениями обладминистрации без какой-либо отчётности за принимаемые решения.

«Это новелла в правовом регулировании данной сферы. Таким образом власти в очередной раз закрыв глаза на фундаментальный конституционный принцип о невмешательстве государства в дела церкви, могут без труда со ссылкой на уже новое законодательство прибегать к различного рода административным манипуляциям для прямого продавливания своей линии на укрепление позиций учреждённой так называемой Православной церкви Украины», — заявила Захарова.

«Такие действия идут вразрез с внутренним украинским законодательством, правами и интересами большинства верующих страны и грубо нарушают международные обязательства Украины в рамках всеобщей декларации прав человека, Международного пакта о гражданских и политических правах, Декларации о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации, Конвенции о защите прав человека и основных свобод», — указала дипломат.

Как только украинские власти заявили о данном законопроекте, из разных регионах страны начали поступать «тревожные сигналы силовых захватов храмов УПЦ с участием местных администраций, и с каждым днём такие заявления всё чаще появляются на новостных лентах», добавила она.

17 января Верховной радой Украины одобрен законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины о подчинённости религиозных организаций и процедуре их государственной регистрации со статусом юридического лица.