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Крым для ПАСЕ был лишь поводом начать информационную войну против РФ?

Политика

В ПАСЕ заранее знали, что РФ не откажется от Крыма и не отступит – эксперт

Москва, 23 января 2019, 16:46 — REGNUM  Рассчитывать на то, что Россия откажется от Крыма, после того как её лишили права голоса в ПАСЕ, могла лишь не очень большая часть не очень эрудированных политиков, полагает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 23 января корреспонденту ИА REGNUM.

«Я думаю, что некоторая не очень большая часть не очень эрудированных и компетентных политиков, возможно, на это рассчитывали, а большинство должны были быть уверены в том, что РФ не отступит от своей позиции, — сказал Шаповалов. — То, что РФ лишили права голоса в ПАСЕ, было элементом информационной атаки на РФ и элементом гибридной войны против РФ, частью которой также является, например, санкционный режим и ликвидация формата Большой восьмёрки».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 22 января, выступая на зимней сессии ПАСЕ, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что лишение российской делегации прав в этой ассамблее не привело к возвращению Крыма Украине и не способствовало улучшению ситуации с правами человека в России.

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Внешняя политика России
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