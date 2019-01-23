Тон в ПАСЕ задают радикальные русофобы из Украины и Прибалтики – политолог

Москва, , 16:43 — REGNUM ПАСЕ превратилась в форпост информационной войны против России, полагает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 23 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова генерального секретаря Совета Европы Турбьёрна Ягланда о том, что лишение российской делегации прав в этой ассамблее спровоцировало кризис внутри ПАСЕ.

«Господин Ягланд демонстрирует сдержанную позицию, и это, пожалуй, единственный из представителей Совета Европы, который сориентирован, по крайней мере на словах, на поиск компромисса, — сказал Шаповалов. — Но Совет Европы и особенно ПАСЕ заняли бескомпромиссную позицию в отношении России и обвиняют её во всех смертных грехах. К сожалению, Совет Европы и ПАСЕ превратились в форпост информационной войны против России. В настоящий момент тон в ПАСЕ задают радикальные антироссийские элементы, представляющие прежде всего часть русофобских политиков из стран Прибалтики, Украины и Польши. Вот те политические силы, которые наиболее активны в ПАСЕ, и они навязывают свою повестку и своё отношение к РФ всей Парламентской ассамблее и всему Совету Европы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 22 января, выступая на зимней сессии ПАСЕ, Ягланд заявил:

«Лишение российской делегации прав в этой ассамблее спровоцировало кризис внутри организации. В результате всего этого российская делегация не представила заявку на участие в этой сессии. И в этом году она продолжает воздерживаться от выплаты положенных с её стороны взносов в бюджет Совета Европы».

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