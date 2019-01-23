Формула Литвы: если родственник в «Газпроме», значит, ты враг

Вильнюс, , 16:24 — REGNUM Получивший в Литве совсем недавно лицензию для банковской деятельности британский стартап Revolut оказался в эпицентре скандала из-за основателя финансовой группы Николая Сторонского, у которого гражданства Великобритании и России, а отец работает в «Газпроме», сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 23 января. Литовский телерадиовещатель LRT опубликовал материал, в котором утверждается, что за Revolut, у которого в Литве свыше 150 тыс. клиентов, может «стоять Кремль». К такому выводу журналисты национального вещателя пришли на том простом основании, что отец Сторонского занимает руководящий пост в одном из подразделений «Газпрома».

Информацией заинтересовались в парламенте, где пришли к выводу, что Revolut может нести угрозу Литве. Центробанк Литвы тем временем недавно выданную лицензию на ведение банковской деятельности не отзывает и утверждает, что никакими новыми данными, которые могут стать причиной отзыва лицензии, не располагает. Однако ряд литовских политиков уже говорит о необходимости проверить Revolut спецслужбами.

В итоге Николай Сторонский распространил открытое письмо, в котором высказывает всяческую лояльность Литве и оправдывается за работу своего отца.

«Литва проделала огромную работу, создавая свою репутацию как нового центра притяжения для fintech — инвестиций в Европе, и самый большой страх сейчас вызывает у меня то, что из-за различных разжигающих панику действий этот задел пойдет прахом, а крупные зарубежные инвесторы, ищущие благоприятных и стабильных условий для работы, будут отпугнуты», — пишет Сторонский, добавляя, что уважает «историю Литвы» и её отношение к России.

«Хочу заверить, что знаю и уважаю историю Литвы и понимаю, почему в стране упоминание России вызывают обострённые чувства, даже если это упоминание не подкреплено правильными и значимыми фактами», — пишет Сторонский.

Он также подчёркивает, что его отец — Николай Сторонский — всего лишь ученый, который возглавляет исследовательский центр «Промгаз», который и является одним из подразделений «Газпрома».