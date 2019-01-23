Посол Сербии прокомментировал возможное участие России в диалоге по Косово

Москва, , 16:06 — REGNUM Россия должна стать посредником в переговорах по Косово, которые в настоящее время проходят под эгидой ЕС, в случае, если к этому процессу присоединятся США. Об этом заявил посол Сербии в России Славенко Терзич на пресс-конференции в Москве.

«Сейчас у нас ведутся переговоры под эгидой Брюсселя, но если Соединенные Штаты присоединятся, то Сербия считает, что Россия также должна вмешаться. Формат пока не изменился, но если он изменится и Соединенные Штаты присоединятся, то и Москва должна это сделать», — приводит слова посла сербский телеканал N1.

Терзич добавил, что в Белграде высоко ценят позицию России в отношении территориальной целостности Сербии и согласны с оценкой российской стороны, что формирование армии в Косово является опасным прецедентом, угрожающим стабильности как Сербии, так и всего Балканского региона.

«Некоторые влиятельные силы играют с огнём на Балканах и продвигают свои амбиции. Балканы — это очень сложный регион с множеством геополитических, религиозных и культурных интересов. НАТО следует проявлять большую осторожность в решении этой проблемы», — подчеркнул сербский дипломат.

Как передавало ИА REGNUM, 17 января президент России Владимир Путин во время визита в Белград, говоря о возможности посредничества Москвы в косовском урегулировании, отметил, что Россия «всегда принимала активное участие в решении этих вопросов».

«Что касается непосредственно посредничества, то мы знаем, что Евросоюз выступил посредником в решении ряда вопросов, но, к сожалению, мало что исполняется», — отметил при этом Путин.

По его словам, российская сторона заинтересована в том, чтобы ситуация на Балканах оставалась стабильной и безопасной, и внимательно следит за происходящим в регионе.

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