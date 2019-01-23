МИД РФ: закон о подчиненности религиозных общин создан для давления на УПЦ

Москва, 23 января 2019, 16:04 — REGNUM Принятый украинским парламентом закон о подчиненности религиозных общин нарушает международные обязательства Киева и имеет своей целью давление на Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом 23 января заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам российского дипломата, в принятом Верховной радой 17 января документе «нетрудно заметить прямую политическую составляющую».
«Создан дополнительный юридический инструмент для продолжения давления на каноническую УПЦ», — добавила Захарова.
Также она отметила, что закон нарушает Конвенцию ООН о защите прав человека и украинское законодательство.
Как сообщало ИА REGNUM, председатель юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов заявил, что поправки к закону «О свободе совести и религиозных организациях» были приняты Радой для ублажения и наполнения раскольничьей религиозной общины.
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