МИД РФ уверен в дальнейшей эскалации западных санкций против России

Москва, , 16:01 — REGNUM Санкции, которые ввели и продолжают вводить Соединённые Штаты Америки в отношении России, в ближайшее время не прекратятся. Напротив, ожидается их эскалация. Такое мнение в рамках дискуссии клуба «Валдай» высказал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.

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Дипломат пояснил это тем, что Россия остаётся «неудобным партнёром», которого надо приструнить.

«Мы строптивы в их глазах и не подаем никаких надежд на то, что будем восприимчивы к их рецепту», — сказал Панкин.

При этом дипломат заверил, что Россия будет искать обходные пути, в частности, диверсифицировать энергетический сектор, искать новых партнёров, но играть без правил в ответ на западные санкции Москва не станет.

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В случае отмены антироссийских санкций Москва ответит взаимностью — Лавров

Как сообщало ИА REGNUM, санкции в отношении России были введены США и рядом других западных государств в 2014 году в связи событиями на Украине и вхождением полуострова Крым в состав РФ. Ограничительные меры регулярно продлевались, а чёрные списки предприятий, организаций и попавших в «немилость» Вашингтона граждан России периодически расширялись и пополнялись. Осенью 2018 года в госдепе США заявили о подготовке Вашингтоном новых антироссийских санкций за так называемое дело Скрипалей.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что в случае отмены антироссийских санкций Москва ответит взаимностью, причём сделает это очень быстро.

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