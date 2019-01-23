За год 466 жителей Украины попросили убежища в Польше — СМИ

Варшава, , 16:07 — REGNUM В 2018 году 466 граждан Украины попросили международную защиту в Польше и 96 из них её получили, заявил представитель управления в делах иностранцев Якуб Дудзяк, сообщило 23 января Польское радио.

Всего за год в Польше подобные заявления подали 4,1 тыс. иностранцев, лишь 401 человек выполнил необходимые условия.

«Отрицательные решения получили 2,1 тыс. человек, а 1,9 тыс. заявлений были остановлены», — рассказал чиновник.

Положительные решения получили 212 иностранцев. Из них большинство — граждане Украины (95 человек). На втором месте Россия — 79 человек, и Ирак — 27 человек.

Большую часть обратившихся за международной защитой составляют несовершеннолетние и женщины.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Польша выдала гражданам Украины более 870 тыс. виз. Польские власти отказали только в 3,4% случаев.

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