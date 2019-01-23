Исламабад, , 16:04 — REGNUM Посол Китая в Пакистане Яо Цзин заявил, что Пекин признал «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) политической силой в Афганистане. Об этом 23 января сообщает Sindonews.

«Китай будет рассматривать талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) как политическую силу, потому что они сейчас являются частью афганского политического процесса», — отметил посол КНР.

По его словам, правительство Китая поддерживает усилия, предпринимаемые для достижения мира в Афганистане, потому что «афганский народ заслуживает мира и стабильности».

В то же время Яо Цзин высоко оценил роль Пакистана в содействии мирному процессу в Афганистане, включая усилия по содействию переговорам между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и США.

Напомним, «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это исламское движение, которое зародилось в 1994 году и действует в Афганистане и Пакистане. Боевики сражаются за создание государства на основах шариата.