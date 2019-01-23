Приднестровский поворот: в ПМР отправили в отставку спикера парламента

Тирасполь, , 15:51 — REGNUM Верховный совет Приднестровья на первом заседании новой парламентской сессии проголосовал за отзыв спикера Александра Щербы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе парламента ПМР, предложение об отставке председателя внесла группа депутатов из 36 человек.

Лидер парламентской фракции «Обновление» Петр Пасат заявил, что приднестровским властям предстоит большая работа по выполнению стратегии развития Приднестровья, представленной президентом Вадимом Красносельским. «Мы полагаем, что вы данную работу не сможете обеспечивать», — добавил Пасат, обращаясь к Щербе.

В результате было организовано тайное голосование. Из 36 народных избранников, принимавших участие в работе пленарного заседания, за отзыв спикера проголосовали 33 депутата, против — 3.

Исполнять обязанности председателя ВС до избрания нового спикера будет вице-спикер Галина Антюфеева. «Важно, чтобы программа президента была выполнена. Для этого необходимо консолидировать работу всех ветвей власти и общими усилиями реализовать поставленные задачи, в первую очередь это касается социального блока», — заявила она.

Антюфеева призвала «работать, работать и еще раз работать, не покладая рук, с большим энтузиазмом выполнять свои обязанности».