Путин в Белграде общался с лидером сербских националистов Шешелем

Белград, , 15:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин во время недавнего визита в Белград пообщался с лидером Сербской радикальной партии Воиславом Шешелем. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Встреча состоялась во время посещения российским лидером храма Святого Саввы. Отмечается, что Путин сразу узнал подошедшего к нему вне протокола Шешеля.

«После сердечного рукопожатия в дружеской беседе Шешель отметил, что Сербская радикальная партия выступает за союз с Российской Федерацией и за вступление Сербии в ОДКБ», — говорится в сообщении.

Президент России, как сообщается, «приветствовал политическую ориентацию Сербской радикальной партии и подчеркнул, что он знаком с деталями процесса против Шешеля в Гаагском трибунале, а также с его многолетней последовательной политической деятельностью».

В пресс-службе партии отметили, что состоявшаяся беседа «является ещё одним подтверждением близости между сербскими радикалами и официальными лицами Российской Федерации».

Напомним, Владимир Путин посетил Белград с официальным визитом 17 января. По итогам российско-сербских переговоров было подписано более 20 соглашений о двустороннем сотрудничестве. Также российский лидер провёл переговоры с председательствующим президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком. Во время посещения Владимиром Путиным храма Святого Саввы российского президента приветствовали около 130 тысяч человек.