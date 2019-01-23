Лавров примет главу МИД Ирака в Москве 30 января

Москва, , 15:47 — REGNUM Встреча главы МИД России Сергея Лаврова с главой МИД Ирака Мухаммедом Али аль-Хакимом состоится в Москве 30 января. Об этом сообщила 23 января на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Рабочий визит Хакима в российскую столицу состоится с 29 по 31 января, это его первая поездка в РФ в качестве главы иракской дипломатии. Переговоры с Лавровым состоятся 30 января, в плане встречи — актуальные проблемы глобальной и региональной повестки дня с акцентом на обстановку вокруг Сирии и Ирана, пояснила она.

Стороны также уделят особое внимание направлению борьбы с международным терроризмом и экстремизмом.

Как сообщало ИА REGNUM, Захарова заявила, что вооружённые силы США так и не приступили к выводу своих подразделений из Сирии. При этом американские силы никак не способствуют недопущению роста напряжённости в северо-восточных районах САР.

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