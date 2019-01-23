Спикер Верховной Рады подрывает авторитет Совета Европы — Захарова

Москва, , 15:37 — REGNUM Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий дезинформировал общественность, заявив о поддержке Венецианской комиссией Совета Европы отмены продления срока переходного периода для перевода учебного процесса на украинский язык для представителей национальных меньшинств Украины. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«Пытаясь оправдать подобные действия сопричастных, председатель Верховной Рады во всеуслышание заявил, что такая линия якобы поддерживается экспертами Венецианской комиссии. В связи с этим постоянный представитель РФ при Совете Европы обратился за официальными комментариями к председателю комиссии. Нами получены соответствующие материалы этой структуры — в ответном письме от 17 января 2019 года подтверждена актуальность многочисленных критических замечаний в адрес упомянутого украинского закона, подразумевающих необходимость корректировки статьи 7», — заявила Захарова.

При этом в документе отмечается, что принятые Киевом дополнительный закон о получении образования на официальных языках Европейского Союза не снимается озабоченности Венецианской комиссии в части положения других языков, в первую очередь — широко распространённого в этой стране русского языка.

«Очевидно, что председатель Верховной Рады пытается всех ввести в заблуждение и тем самым подорвать авторитет уважаемого органа Совета Европы. Со своей стороны МИД РФ, в том числе при содействии профильных структур Совета Европы, продолжил добиваться должного соблюдения украинской стороной языковых прав всех национальных меньшинств», — подчеркнула Захарова.

6 октября 2018 года Верховная Рада Украины отклонила поправки к статье 7 закона «Об образовании», внесённых с целью приведения её положений в соответствие с рекомендациями Европейской комиссии за демократию через право (известная как Веницианская комиссия Совета Европы). Речь, в частности, шла о необходимости продлить срок переходного периода для перевода учебного процесса на украинский язык для представителей национальных меньшинств. Рекомендации были даны 11 декабря 2017 года.