Иранский фактор. Почему Казахстан не окупает инфраструктурных трат?

Астана, , 04:11 — REGNUM Почему вложения Казахстана и Туркмении в инфраструктуру не принесли желаемых результатов и как эти две страны оказались «заложниками геополитики»? Об этом и других логистических особенностях региона эксперт по логистике Кубат Рахимов беседует с корреспондентом ИА REGNUM Евгенией Ким.

Строительством Казахстаном и Туркменией дорог по восточному побережью Каспийского моря преследовались позитивные прогнозы роста грузооборота, включая выход в Персидский залив. Однако прогнозы не оправдались:

«Причина в том, — объясняет Рахимов, — что при планировании не учитывалось много факторов. Поэтому, как человек, который всегда призывает сначала брать пессимистический расчет, а потом идти в банк за кредитами, я вижу, что все сейчас начали считать деньги — сколько потратили на железные дороги, соединяющие Казахстан и Туркмению с выходом в Иран, на маршруты, которые усиливали межрегиональную связанность внутри Узбекистана и в обход друг друга. Деньги-то потрачены серьезные, ведь инфраструктура — вещь дорогая, и их нужно отбивать».

В свою очередь Иран, медленно реконструирующий свои сети и транспортные коридоры. находящийся под санкциями, в этом смысле нуждается в помощи:

«Сейчас нужно подстегнуть Иран, который был и находится под санкциями. Запуск МТК «Север — Юг» не был в приоритете. Нужно помогать Тегерану всем миром. Тогда появятся шансы, что произойдет значимое увеличение транзита», — считает эксперт, подчеркивая, что антииранские санкции затрагивают, помимо прочего, финансирование крупных инфраструктурных объектов.

Кто может помочь в этой задаче?

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