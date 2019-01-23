Глава МИД Германии призвал РФ отказаться от ракеты 9М729

Берлин, , 15:32 — REGNUM Министр иностранных дел Германии Хайко Маас указал России на необходимость отказаться от ракеты 9М729, якобы нарушающей Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Такое заявление Маас сделал 23 января перед вылетом на встречу со своим американским коллегой Майком Помпео.

Маас заявил, что намерен говорить в Вашингтоне и о ДРСМД. Москва должна снять с вооружения запрещенную крылатую ракету и подтвердить это, подчеркнул он.

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Министр добавил, что для союзников по НАТО важно согласовыввать свои действия, в том числе и во время возможного периода без ДРСМД.

Как сообщало ИА REGNUM, американская сторона обвиняет Россию в нарушении положений ДРСМД — им якобы не соответствует ракета 9М729, являющаяся модификацией 9М728. В российском Минобороны 23 января раскрыли максимальную дальность полета ракеты — она составляет 480 км, что допускается договором.

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