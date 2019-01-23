Генсек ПАСЕ: возвращение России станет подарком для Европы

Страсбург, Франция, , 15:32 — REGNUM Решение лишить российскую делегацию права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не привело к возвращению Крыма Украине, а напротив, вызвало кризис в организации, заявил генсек Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд. Об этом говорится на сайте СЕ.

«Решение Ассамблеи лишить российскую делегацию права голоса не привело к возвращению Крыма на Украину и не улучшило ситуацию с правами человека в России», — отметил генсек СЕ.

По мнению Ягланда, компромиссное разрешение «российского кризиса» в преддверие 70-летнего юбилея Совета Европы «станет отличным подарком для Европы».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Россия может покинуть Совет Европы. Такой путь Москва рассматривает в качестве одного из возможных вариантов дальнейшего развития отношений с СЕ.

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