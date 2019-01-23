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Петербургских чиновников обяжут отвечать на запросы омбудсмена за 2 недели

Политика

До сих пор власти могли «мариновать» эти запросы до бесконечности

Санкт-Петербург, 23 января 2019, 15:31 — REGNUM  Петербургских чиновников обяжут отвечать на запросы уполномоченного по правам человека в Северной столице в течение двух недель. Соответствующий законопроект поддержали на заседании городского парламента 23 января, передает корреспондент ИА REGNUM.

Автором документа выступил единоросс Александр Тетердинко. Он пояснил, что в действующем законодательстве такая норма не прописана, в отличие от петербургских уполномоченных по правам ребенка и по правам предпринимателей.

«В городском законе о детском омбудсмене установлен двухнедельный срок для предоставления необходимых сведений, материалов и документов. Бизнес-омбудсмену должны предоставлять запрошенную информацию в течение 15 дней. В законе об уполномоченном по правам человека, который действует с 1997 года, такой срок не определен. Это обстоятельство создает правовую неопределенность и способствует затягиванию сроков рассмотрения запросов омбудсмена», — убежден Тетердинко.

После принятия закона чиновники из органов госвласти Петербурга, других госорганов, органов МСУ, а также сотрудники городских организаций должны будут отправлять ответ омбудсмену в течение 14 дней.

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