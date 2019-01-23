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МИД РФ ждёт реакции международного сообщества на арест Вышинского

Политика

«Мы призываем профильные международные структуры к более жёсткой реакции на совершаемую официальным Киевом откровенную расправу над неугодным сотрудником СМИ»

Москва, 23 января 2019, 15:18 — REGNUM  Профильные международные структуры должны жёстче отреагировать на удержание под арестом журналиста, главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«Мы вновь обращаем внимание международного правозащитного сообщества к тому факту, что репрессивным киевским режимом за выполнение своего, подчёркиваю, профессионального долга журналист продолжает незаконно удерживаться. Мы призываем профильные международные структуры к более жёсткой реакции на совершаемую официальным Киевом откровенную расправу над неугодным сотрудником СМИ», — заявила Захарова.

Кирилл Вышинский был задержан 15 мая в Киеве во время специальной операции в отношении сотрудников информационного агентства «РИА Новости Украина». 17 мая ему были предъявлены обвинения в государственной измене. После задержания Вышинского СК РФ возбудил уголовное дело по статьям «Воспрепятствование законной деятельности журналиста» и «Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности».

В конце октября 2018 года представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность неоднократным продлением срока ареста задержанного на Украине журналиста.

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МИД России
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