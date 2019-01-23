Назарбаев поручил увеличить финансирование молодых ученых на $8 млн

Астана, , 15:22 — REGNUM Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил правительству увеличить грантовое финансирование фундаментальных и прикладных исследований молодых ученых на 3 млрд тенге ($7,93 млн), сообщает 23 января агентство «КазТАГ».

На церемонии открытия Года молодежи в республике глава государства подчеркнул, что в стране необходимо создать базу данных для выборочной поддержки молодых ученых. К помощи также планируется подключить «Назарбаев университет».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что Казахстан должен стремиться к тому, чтобы стать новой интеллектуальной державой.

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