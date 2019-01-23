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На Украине задержали 15 судов, которые заходили в порты Крыма

Политика

Суда ждут решений украинских судов

Киев, 23 января 2019, 15:24 — REGNUM  В украинских портах находятся 15 судов, которые были задержаны за «незаконное» посещение Крыма, заявил представитель государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, сообщило 23 января информационное агентство УНН.

«Сейчас под стражей в портах Украины находится 15 иностранных судов, которые нарушали законодательство Украины и заходили на «временно оккупированную территорию». Сейчас они находятся в украинских портах, по всем продолжаются судебные процессы», — рассказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа 2018 г. в порту Херсона было заблокировано российское судно «Механик Погодин», владельцы которого находятся в украинском санкционном списке. Позже команда судна вернулась в Россию.

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Напомним, Крым вошёл в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, на котором за идею воссоединения с Россией высказались более 95% жителей полуострова. Украина не признала итоги голосования.

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