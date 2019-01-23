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Президенту Танзании рассказали о действиях контрабандистов в стране

Политика

Делегаты от золотодобытчиков выразили свое сожаление тем, что полиция не может предотвратить многие случаи контрабанды, потому что не знает новые методы преступников

Президенту Танзании рассказали о действиях контрабандистов в стране
Василий Худяков. Стычка с финляндскими контрабандистами. 1853

Дар-эс-Салам, Танзания, 23 января 2019, 15:14 — REGNUM  Делегаты от золотодобытчиков на на заседании министерства полезных ископаемых в зале JINICC в Дар-эс-Саламе рассказали президенту Танзании Джону Магуфули о методах контрабанды. Об этом сообщает восточноафриканское телевидение EAtv.

«Уважаемый президент, есть люди, чьих имен я не могу называть, которые воруют у государства. Они разрезают капусту и кладут в нее до двух килограмм золота и беспрепятственно проходят границу, они используют автомобильные шины и наполняют их золотом, в шину влезает около 10 килограмм, они разрезают арбузы и прячут золото внутри, чтобы беспрепятственно пройти досмотр на границе», — сообщил Соломон Михайо, делегат от золотодобытчиков области Гейта.

Он выразил свое сожаление о том, что полиция не справляется с контрабандистами. От имени золотодобытчиков области Гейта Михайо предложил организовать комитеты от министерства, которые будут состоять из добытчиков и кооперировать с полицией в поимке контрабандистов.

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Контрабанда и борьба с ней
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