В Киргизии бывшее руководство «Электрических станций» отправилось в тюрьму

Бишкек, , 15:04 — REGNUM Первомайский районный суд рассмотрел уголовное дело, возбужденное по факту произошедшей на Бишкекской ТЭЦ крупной аварии, из-за которой столица Киргизии осталась без отопления в январе 2018 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в канцелярии судебного органа.

Суд признал бывшего замдиректора ОАО «Электрические станции» Бердибека Боркоева, техдиректора Алмаза Жусупбекова, а также Каната Деркинбаева и Темирбека Низова — представителей компании-подрядчика при ремонте на столичной ТЭЦ, виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Присвоение или растрата вверенного имущества», «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях» и «Соучастие в преступлении».

В итоге судебный орган вынес вердикт: приговорить Боркоева — к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы, Низова и Жусупбекова — к 7 годам лишения свободы, Деркинбаева — к 6 годам лишения свободы.

ИА REGNUM напоминает, что в конце января 2018 года на ТЭЦ столицы Киргизии произошла крупная авария. Из-за этого в самые холодные дни прошлой зимы бишкекчане остались без центрального отопления.

Впоследствии госкомитет нацбезопасности и генеральная прокуратура возбудили уголовные дела по факту хищения денег, выделенных на ремонт и обслуживание оборудования Бишкекской ТЭЦ, а также по факту коррупции при реализации проекта по модернизации столичной теплоэлектроцентрали.