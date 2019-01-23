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МИД РФ осудил теракт в Манбидже с гибелью американских военных

Политика

Террриториям на востоке Сирии необходим контроль Дамаска

Москва, 23 января 2019, 15:04 — REGNUM  Российские власти решительно осуждают взрыв в сирийском Манбидже, в результате которого погибли военнослужащие США. Об этом заявила 23 января на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Вместе с тем она добавила, что силам США и из союзникам, действующим в Сирии без санкции официального руководства страны, не удалось помешать перемещению заблокированных на востоке Сирии террористов в другие районы.

Для противодействия террористам на востоке Сирии необходимо передать эти территории под контроль Дамаска, заключила дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января в одном из ресторанов Манбиджа произошел взрыв, унесший жизни 27 человек. В их числе были пятеро американских военных. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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МИД России
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