Депутаты думы Екатеринбурга рассказали о своих родственниках-помощниках

Екатеринбург, , 15:05 — REGNUM Парламентарии Екатеринбургской городской думы доложили о ситуации со своими родственниками, которые работали или работают у них помощниками. Обсуждение прошло на заседании комиссии по местному самоуправлению, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На тему родственников неожиданно перешли в ходе обсуждения новой формы отчётности для депутатов. Парламентарий Алексей Караваев сказал, что после выступления на одном из заседаний гордумы прокурора Екатеринбурга депутат убрал родственников с постов своих помощников:

«Я был одним из тех, у кого устроены родители, которые работают на округе и делают свою работу. Но в этих условиях я был вынужден поменять эту конфигурацию — несмотря на то, что люди реально работали. Лишь бы не было вопросов у прокуратуры», — признал избранник.

Тему неожиданно поддержал коллега Караваева, скандально известный депутат Александр Колесников:

«Дело не в том, кто это — мама, папа, деда или баба. Если это помощник, то у него должно быть организовано рабочее место, с определёнными нормами. Об этом я говорил с прокурором Кузнецовой, когда я пришел сюда работать. Поэтому мой сын работает помощником на общественных началах», — подчеркнул парламентарий.

Напомним, 23 января 2019 года депутаты ЕГД отправили на доработку новую форму отчётности за компенсацию в 50 тысяч рублей, которая ежемесячно выдаётся депутатам. В проекте изменений предполагается, что теперь избранники должны отчитываться за потраченные деньги не раз в полгода, а каждый месяц с приложением чеков или подробных финансовых таблиц.

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