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Захарова прокомментировала теракт в сирийском Манбидже

Политика

16 января в Манбидже в Сирии произошёл взрыв

Захарова прокомментировала теракт в сирийском Манбидже
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Мария Захарова

Москва, 23 января 2019, 15:02 — REGNUM  Российская сторона осуждает теракт в Манбидже в Сирии, в результате которого в том числе погибли и граждане США, однако ответственность за сохранение террористической угрозы в регионе лежит также и на Вашингтоне. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«Конечно, этот инцидент заслуживает решительного осуждения», — заявила Захарова.

В то же время она подчеркнула, что именно американские подразделения в Сирии, а также их союзники по коалиции так и не смогли предотвратить перемещение осаждённых на востоке Сирии террористов в другие части страны

По её словам, необходимым условием для противодействия террористам на востоке Сирии является «переход этих территорий под контроль законных сирийских властей».

16 января в Манбидже в Сирии произошёл взрыв в ресторане. В результате действий смертника погибли десятки человек, включая четырёх граждан США, включая четырёх граждан США, среди которых и гражданские служащие министерства обороны США. Ответственность взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ.

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МИД России
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