В Петербурге утвердили сразу шесть новых вице-губернаторов

Санкт-Петербург, , 15:14 — REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга в среду, 23 января, большинством голосов одобрило все кандидатуры вице-губернаторов, представленные врио главы города Александром Бегловым, передает корреспондент ИА REGNUM.

Беглов пояснил, что создает «новую управленческую команду». «Команда — это мои ближайшие соратники, единомышленники, они здесь родились, они здесь учились», — сказал он.

По словам Беглова, утверждение нового состава вице-губернаторов позволит городскому правительству приступить к реализации стратегических инициатив президента, заложенных в майском указе 2018 года. Речь идет о повышении качества жизни горожан, росте их реальных доходов, новом качестве городской инфраструктуры, запуске инновационных проектов и других направлениях, которыми Смольный сможет, наконец, заняться.

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Вице-губернатором, отвечающим за инновационную политику, транспортное развитие, а также за участие Петербурга в развитии арктической зоны РФ стал Эдуард Батанов, который ранее успел поработать в петербургском правительстве в качестве главы комитета финансов. За Батанова проголосовал 41 депутат, пять выступили против. Он будет курировать комитет по инвестициям, комитет по транспорту, комитет по развитию транспортной инфраструктуры, а также комитет по делам Арктики.

Выступая в Заксобрании, Батанов признал, что часть инвестпроектов, которые ранее вызывали вопросы у жителей Петербурга, будет пересмотрена «с точки зрения целесообразности». Он также обещал совершенствовать систему, по которой Петербург заключает государственно-частные партнерства. Депутаты спросили, готов ли он раскрыть условия концессионных соглашений, по которым Петербург ежегодно платит партнерам, например, в рамках проекта ЗСД, миллиарды рублей. Но Батанов их надежды разбил.

«Мы предоставим их в том объеме, какой не будет нарушать федеральное законодательство и сами соглашения. У нас не будет нарушения соглашений», — заявил Батанов.

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Евгений Елин стал вице-губернатором, ответственным за экономическое развитие, госимущество, землеустройство. Он получил 42 голоса депутатов, один парламентарий воздержался, трое были против. Елин будет куратором комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка, комитета имущественных отношений, комитета финансов, комитета по экономической политике и стратегическому планированию, комитета по госзаказу и комитета по промышленной политике и инновациям.

К нему возникли вопросы, в частности, о перспективах строительства подземки, учитывая, что Смольный только что разорвал контракты с единственным подрядчиком-монополистом ОАО «Метрострой». Елин заявил, что город обязан был это сделать по федеральному закону, так как сроки ввода новых станций были сорваны, а бесконечно закрывать на это глаза невозможно. Он не исключил, что «Метрострой» в итоге обанкротят, чтобы защитить интересы тысяч рабочих и города. Однако выкупать акции «Метростроя» кажется ему равносильным покупке «13-миллиардной дырки».

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Новым «строительным» вице-губернатором стал Николай Линченко, в прошлом глава Адмиралтейского района, политической «вотчины» Александра Беглова. Линченко будет курировать комитет по охране памятников, комитет по строительству, Госстройнадзор, а также комитет по градостроительству и архитектуре.

Представитель «Партии роста» Оксана Дмитриева заявила, что деятельность Линченко на посту главы Адмиралтейского района вызывает у ее коллег «самые большие опасения». Кроме того, ее не удовлетворили ответы Линченко о том, как он расставит приоритеты в своей работе.

«Одна из самых больших проблем в городе — что не инвесторы для города, а город для инвесторов. И мы слышим одно и тоже на вопрос: «Что будет в приоритете, центр города, сохранение наследия или инвесторы?». Ответ: «Будем принимать взвешенное решение». «Что будет главным — интересы горожан или строительство?» — «Будем принимать взвешенное решение». Какое решение? Здесь приоритет. Мы столкнемся с тем, что будут взвешиваться решения, и в итоге интересы застройщиков и инвесторов будут в приоритете, а интересы сохранения облика Петербурга в приоритете не будут», — заявила Дмитриева.

Она также предложила вывести из-под контроля Линченко КГИОП, потому что ей кажется, что одновременно отвечать и за стройку, и за охрану памятников в таком городе, как Петербург — это оксюморон.

За тарифное регулирование и энергетику будет отвечать новый вице-губернатор Максим Шаскольский. Он будет курировать комитеты по тарифам, а также по энергетике и инженерному обеспечению. За Шаскольского проголосовали 39 депутатов, пятеро выступили против, один воздержался. Накануне во время встреч депутатов с кандидатом оказалось, что он не знает закон Ома, но парламентарии похвалили его хотя бы за честность.

Руководителем администрации губернатора, вице-губернатором, который будет замещать градоначальника в его отсутствие, была утверждена Любовь Совершаева. Она также будет курировать комитеты по информатизации и связи, по молодежной политике, по печати и взаимодействию со СМИ, по межнациональным отношениям и миграционной политике. Кроме того, Совершаева будет курировать выборы, взаимодействие с Горизбиркомом и территориальными избиркомами. Напомним, в сентябре 2019 года Петербургу предстоит выбрать и губернатора, и муниципальных депутатов.

Совершаева также высказалась по поводу законодательства о митингах, которые в Петербурге регулярно то разгоняют, то не согласовывают под надуманными предлогами. Она сообщила, что Смольный готов вносить дальнейшие поправки в предложенный закон, по которому количество гайд-парков в Северной столице должно увеличиться хотя бы до восьми.

«Надо навести порядок, чтобы закон был один для всех, чтобы не было исключений для закона. Ничто не мешает снова обсудить, чего в нем не хватает и как сделать так, чтобы этот закон устраивал всех, чтобы было много площадок, чтобы они были оборудованы, чтобы мы обеспечивали безопасность граждан, чтобы митинги и шествия не мешали жизнедеятельности города», — подчеркнула Совершаева.

За нее проголосовали 43 депутата, двое выступили против.

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В городе также появился отдельный вице-губернатор по науке. Таковым стал Владимир Княгинин, получив 44 голоса «за», два голоса «против». Он будет курировать всего один комитет — по науке и высшей школе. Кроме того, Княгинини будет также отвечать за взаимодействие Смольного с федеральными органами власти и другими регионами. К этому кандидату у парламентариев оказалось меньше всего вопросов.

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