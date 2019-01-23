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Кандидат в президенты Украины пообещал расследовать трагедию 2 мая в Одессе

Политика

Безнаказанность виновных в массовом убийстве на фоне отсутствия расследования преступления является позором для страны

Киев, 23 января 2019, 14:59 — REGNUM  Возобновить расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов, где украинские неонацисты 2 мая 2014 года убили десятки человек, пообещал кандидат в президенты Украины и лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко, передает телеканал «112 Украина».

«Первое, что я сделаю, я восстановлю расследование по трагедии в Одессе», — подчеркнул депутат Верховной рады.

По его словам, безнаказанность виновных в массовом убийстве на фоне отсутствия расследования преступления является позором для страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая 2014 года в Одессе украинские неофашисты окружили и подожгли здание Дома профсоюзов, в котором укрылись сторонники «антимайдана». По официальной версии, жертвами пожара стали 48 человек, более 200 пострадали.

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