Израиль забыл третий закон Ньютона, а Иран — победитель в Ираке

Сергей Шакарянц, , 19:39 — REGNUM

Судя по ряду сообщений, Израиль прекратил скрывать своё практически полномасштабное участие в войне в Сирии. Причём — явно не на стороне сил, верных президенту Сирии Башару аль-Асаду, сколько бы и в какой бы тональности руководители Израиля и командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ни кивали в сторону Ирана и шиитских добровольцев. Кто не хотел появления в Сирии иранских военных советников и шиитских ополчений из Афганистана, Бахрейна, Ирака, Ирана, Индии, Пакистана и так далее, тот не должен был одобрять действия той самой «сирийской умеренной оппозиции», которая зачастую отличалась от боевиков-террористов группировок «Исламское государство"* (ИГ*) и «Аль-Каида"* (во всех ипостасях последней) только тем, что радушно принималась в западных столицах, в Анкаре, Эр-Рияде и…, конечно же, в Израиле, даже если израильтяне напрочь это отрицали в течение 2012−2018 гг. А с чего это вдруг самолично премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху посещал раненых террористов, которых под видом «умеренных сирийских оппозиционеров» лечили аж в израильских военных госпиталях? Вынуждены ещё раз напомнить о знаменитой фразе президента России Владимира Путина во время его выступления на Генассамблее ООН в сентябре 2015 г.: «Политические, социальные проблемы назревали в этом регионе давно, люди там, конечно, хотели перемен. Но что получилось на деле? Агрессивное внешнее вмешательство привело к тому, что вместо реформ государственные институты, да и сам уклад жизни, были просто бесцеремонно разрушены. Вместо торжества демократии и прогресса — насилие, нищета, социальная катастрофа, а права человека, включая и право на жизнь, ни во что не ставятся. Так и хочется спросить тех, кто создал такую ситуацию: вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?».

Свыше 3 лет назад президент России в основном обращался к Западу во главе с США и Турции. Сейчас те же слова В. Путин с полными основаниями может троекратно повторить для любого политика и военного из Израиля — господа, а в своём ли вы уме? И на кого работаете — чью программу пытаетесь осуществить, пусть даже в урезанном виде, потому что покамест провалился и ваш план по «независимому Курдистану», нацеленному на втягивание в войну Ирана, буксует ваш план по расчленению и фрагментации Ирака и Сирии, и т. д., и т. п. По крайней мере, Иран на уровне высшего руководства и своих спецслужб публично с лета 2014-го обвиняет и США, и Израиль в попытке реализации плана по уничтожению Сирии и Ирака, и никто в мире этого не забыл. Обвинения серьёзные, что в совокупности с последними обвинениями МИД России в адрес США от 16 января — относительно того, что «всё больше свидетельств указывает если не на прямые, то на косвенные связи американцев с боевиками ИГ*», вскоре составят необходимую и достаточную доказательную базу для будущего, гипотетического Нюрнбергского трибунала над силами, создававшими и подталкивавшими террористические группировки к войне против Ирака и Сирии. То есть опосредованно к войне против Ирана и России… А то и — против Китая, если учитывать, что джихадистов на Ближний Восток через Турцию завозили аж из Синьцзяня в лице уйгурских боевиков…

Итак, по сообщениям из Сирии и Израиля, 20 и 21 января израильтяне в очередной раз предприняли воздушные налёты и ракетные обстрелы Сирии. Израильские власти поговорили с международной общественностью о причинах очередной явной агрессии против Сирии только 21 января, по сути, признав, что воздушные атаки и ракетные удары были лишь в ночь на 21 января. Но дело в том, что сирийское агентство SANA начало сообщать о контрдействиях сирийских сил ПВО уже с дневного времени 20 января! Со ссылкой на источник в вооружённых силах САР, было сообщено, что ПВО Сирии отразила израильскую воздушную атаку на юге страны. По данным агентства, система ПВО не позволила ракетам достичь ни одной из целей. В то время как Израиль в своих заявлениях признаёт лишь атаки на дамаскский международных аэропорт и его окрестности. Юг же Сирии — это всё-таки не Дамаск, и потом выяснилось, что удары Израиль наносил не только с воздуха, но и ракетами с района Тивериадского озера. В ночь на понедельник, 21 января, ЦАХАЛ сообщила о нанесении ударов по «иранским силам на территории Сирии». «Предостерегаем сирийскую армию от попыток нанесения ударов по территории Израиля или нашим силам», — говорилось также в сообщении. Уточнялось, что атаке подверглись места базирования подразделений сил спецназа «Кодс» из состава Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана на территории международного аэропорта Дамаска. По данным зарубежных мониторинговых организаций, ночная атака ВВС Израиля стала наиболее масштабной за последнее время, удары наносились в течение 50 минут. Информация о потерях в живой силе и разрушениях в результате ракетной атаки ЦАХАЛа утром 21 января просто отсутствовала. Позже сообщалось о нескольких погибших и раненных. Премьер-министр Израиля Нетаньяху после ударов по Дамаску заявил, что противодействие военному присутствию Ирана в Сирии является «постоянной последовательной политикой» еврейского государства. На прошлой неделе израильский премьер заявил о «сотнях» ударов ЦАХАЛ по иранским целям в Сирии за последние годы, напоминало 21 января агентство Reuters.

Вот что ещё заявляла израильская ЦАХАЛ — мол, удар Израиля «по силам Ирана в Сирии» был произведён в ответ на попытку ракетного обстрела Голанских высот. Отмечается, что целью обстрела были военные объекты спецназа «Кодс» в Сирии, в том числе склады с оружием, центр разведки и тренировочный лагерь. ЦАХАЛ также напомнила, что ранее извещала о том, что система ПВО страны «Железный купол» перехватила над Голанскими высотами выпущенную из Сирии ракету. В ответ Израиль выпустил несколько ракет, большинство из которых были отражены средствами сирийской ПВО, как мы выше сообщали со ссылкой на SANA. Израильский министр разведки и транспорта Исраэл Кац не исключил, что Тель-Авив усилит противостояние попыткам Ирана закрепить своё влияние в Сирии, писала израильская газета «Джерузалем пост» после этих очередных атак на Сирию. «Наша политика изменилась. Это открытое противостояние с Ираном. Когда нам нужно будет усилить это противостояние, мы это сделаем», — сказал он в интервью израильскому армейскому радио «Галей ЦАХАЛ». «Мы не позволим им [т.е. иранцам — прим.] закрепиться в Сирии», — добавил он. Кац подчеркнул, что атака ЦАХАЛ «по объектам иранского «Кодс» стала чётким посланием Кассему Солеймани и КСИР».

В чём тут проблема? Во лжи израильских военных. Они уже как минимум во второй раз говорят о какой-то единичной (!) ракете, якобы запущенной в сторону Израиля в направлении Голанских высот. В первый раз разговор об этом зашёл сразу после скандальных ракетных обстрелов Израилем дамаскского аэропорта 25 декабря, и вот — сейчас. По версии израильтян, выпущенная ракета из Сирии была перехвачена в районе горы Хермон на северо-востоке еврейского государства. Что-то не очень верится стороне, которая в прошлом году ради своего сиюминутного интереса «подставила» российский самолёт радиоэлектронной разведки Ил-20, а в конце декабря предумышленно создала угрожающую ситуацию в воздухе для двух гражданских самолётов в небе над не только Дамаском, но и Бейрутом. Да и что это за единичные «залпы» такие — по одной (!!!) непонятно что за ракете 25 или 26 декабря, затем 20 или 21 января? Как говорится — кто ж так стреляет, а?.. Сообщали же сами израильтяне — из сектора Газа, да ещё примитивнейшими ракетами движения ХАМАС в виде «кассамов», дали залп в прошлом году аж 300 ракетами! И система ПВО «Железный купол» провалилась — израильтяне перехватили только 30% выпущенных «кассамов». В итоге ушёл в отставку министр обороны Израиля Авигдор Либерман. А тут, видите ли, сирийцы или шиитские ополченцы настолько тупей ХАМАСовцев, что не понимают: единичная ракета будет перехвачена в любом случае… Ни у кого эта чушь израильтян не вызывает изумления и улыбки недоумения? А зря. Кстати, ложью были, напомним ещё раз, полные слезливого счастья сообщения израильских СМИ и «неназванных источников» о гибели того самого Кассема Солеймани — легендарного командира спецназа «Кодс», в результате израильских ракетных ударов 25 декабря 2018 г. А вот то, что теперь Израилю в целом придётся готовиться к мучительным ожиданиям «ответного хода» лично генерала Солеймани, да и не только его, раз уж «чёткое послание» ЦАХАЛа предназначалось не только спецназу «Кодс», но и всему КСИР…

Почему пишем «шиитские ополченцы», а не, как сейчас пропагандистски врут израильские источники, «места базирования подразделений сил спецназа «Кодс» из состава КСИР Ирана»? Сошлёмся ещё раз на уже находящегося в отставке Либермана — в ноябре 2016-го он лично и публично признавался, что в Сирии нет иранской армии, нет вообще каких-либо соединений иранских сил. Так что когда изральтяне пишут или озвучивают «силы Ирана в Сирии», то это — всего лишь о многочисленных шиитских ополченцах. Как мы уже подчёркивали выше по тексту, из Афганистана, Бахрейна, Ирака, Ирана, Индии, Пакистана и других стран… Перейдём к сообщениям сирийских источников. SANA передало о задействовании сил ПВО для отражения вражеской атаки. Сирийский военный источник заявил агентству РИА Новости, что Израиль атаковал район Дамаска «с воздуха и с земли несколькими «волнами» управляемых ракет». По его словам, «значительная часть ракет уничтожена, прежде чем они достигли целей». Сирийские СМИ сообщили также, что ПВО САР сбили десятки израильских целей. Ракеты запускались из воздушного пространства Ливана, а также из северной части израильского региона Галилея и из района Тивериадского озера. Подчеркнём также, что накануне российский Национальный центр управления обороной сообщал, что ПВО Сирии 20 января отразила налёт четырёх истребителей-бомбардировщиков ВВС Израиля F-16. По данным центра, ПВО уничтожила 7 ракет, выпущенных со стороны Средиземного моря по международному аэропорту Дамаска.

И вот при всём этом, на фоне явных несовпадений и диссонансов в заявлениях из Израиля и Сирии о последних столкновениях, Нетаньяху предостерёг 21 января от угроз в адрес его страны, подчеркнув, что у таких шагов будут последствия, сообщало Reuters. «Мы действуем как против иранских, так и против сирийских сил, которые способствуют иранской агрессии, — заявил Нетаньяху. — Мы ударим по кому угодно, кто попытается причинить нам вред». Как представляют ситуацию в Израиле и на Западе, резкие заявления Нетаньяху прозвучали в ответ на то, что якобы «ранее» командующий Военно-воздушными силами Ирана (IRIAF) бригадный генерал Азиз Насирзода заявил 21 января агентству YJC (Клуб молодых журналистов), что ВВС Ирана готовы и с нетерпением ждут возможности уничтожить сионистский режим, если Израиль решится на войну с Ираном. «Наше нынешнее и будущие поколения в Военно-воздушных силах нетерпеливы и полностью готовы противостоять сионистскому режиму и ликвидировать его с лица Земли, — заявил он. — Наши молодые поколения изучают необходимые ноу-хау для обещанного дня уничтожения Израиля». По его словам, военные учения «Федайин-э Харам-э Велайят» продемонстрировали готовность Ирана противостоять любой угрозе. Генерал добавил, что враги не осмеливаются атаковать страну, поскольку они знают о силе и готовности иранских вооружённых сил. Однако проблема в том, что нет возможности досконально уточнить, что было первым — заявления израильского и. о. премьера Нетаньяху или заявления бригадного генерала Насирзода. Поэтому разбираться в том, в действительности ли Израиль в состоянии сколько можно часто и много атаковать иранских военных советников и сирийскую армию, и в том, в действительности ли иранские вооружённые силы и КСИР готовы (или готовятся) к разрушительным ответным действиям против Израиля, следует оставить узким специалистам-военным.

Обратим внимание на мнение директора Центра изучения современного Ирана Раджаба Сафарова, высказанное 21 января в интервью агентству «Интерфакс». Господина Сафарова трудно считать неосведомлённым, если знаешь о его личных контактах в Тегеране, по крайней мере, на уровне знаменитой и авторитетной семьи Лариджани, один из братьев которой возглавляет Верховную судебную власть ИРИ, а другой — Мажлес (парламент) Ирана. Кстати, именно иранские источники — единственные в мире, которые чётко заявили, что израильские удары по Сирии шли и 20, и 21 января. «Полагаю, что у Тегерана есть несколько вариантов ответных действий на случай повторения Израилем авиаударов по сирийской территории. Израильские ВВС используют воздушное пространство Ливана при проведении атак на Сирию, и иранская военная инфраструктура располагает возможностями, чтобы очень быстро реагировать. Для поражения воздушных целей у иранцев нет никаких технических проблем», — заявил Сафаров. По его оценке, в случае приказа из Тегерана ударить по израильским ВВС, результаты атаки со стороны Израиля были бы совсем иные. «По всей видимости, в Тегеране пока не приняли такое решение. Если приказ поступит, то у иранских военных не будет никаких проблем с уничтожением израильских самолётов, вне зависимости от того, откуда они могут появиться», — рассказал Сафаров. По мнению ираниста, Тегеран воздерживается от жёстких ответов на атаки израильской военной авиации, чтобы избежать широкомасштабного вооруженного конфликта. «Израиль не просто так идёт на столь дерзкие атаки. Полагаю, что у израильтян есть карт-бланш от США. Сценарий прост: атаковать и спровоцировать иранцев на ответные жёсткие удары, а потом предъявить Тегерану обвинения в агрессивных действиях. В свою очередь, это было бы весьма удобно для американцев, чтобы приостановить вывод войск из Сирии, с решением о котором, как многие считают в Вашингтоне, Трамп явно поспешил», — отметил Раджаб Сафаров.

Не можем не согласиться с руководителем Центра изучения современного Ирана. Напомним, что недавний теракт в Манбидже, куда уже вошли и оперативно переподчиняют себе текущую ситуацию российские военные полицейские, мы также предлагали рассматривать как провокацию, направленную или на подрыв авторитета российских военных в Сирии, или на то, чтобы ускорить уход американцев из Сирии, или же — на то, чтобы президент США Дональд Трамп публично отказался от решения о выводе войск из САР. Такой же характер несёт и теракт в отдалённой от фронтов приморской Латакии, имевший место 22 января. Некий водитель-смертник за рулём заминированного автомобиля «Судзуки» в районе Сахат аль-Хамам (Латакия) совершил подрыв в многолюдном месте. По данным местных медицинских служб, погиб один и ранены 14 человек, передаёт Reuters. Уместно напомнить, что в одноимённой сирийской провинции, расположенной на берегу Средиземного моря, находится российская авиабаза ВКС «Хмеймим».

Вся описанная кутерьма, за которой видны тени США и Израиля, как бы и кто бы ни старался отрицать причастность Тель-Авива к антисирийской войне, проистекает на фоне скандала вокруг попыток США провести в Польше типичный антииранский шабаш. Он намечен в Варшаве примерно на 13−14 февраля. Наглость настолько велика у администрации Трампа, что приглашения рассылались не только европейским странам, а также другим союзникам США по Сирии, но и руководству ЕС, России и Китаю. Россия и Китай однозначно отклонили «приглашения» организаторов шабаша. Польская сторона об отказе России заявила, что «Россия сообщила нам, что не примет участия в конференции. И это даже до того, как [Россия] заглянула в её программу. Это показывает, что эта конференция не в интересах России». Изумление Польши — деланное, поляки отлично знают, зачем Иран в резкой форме показал Варшаве, что её виляние в фарватере политики США на Ближнем Востоке неприемлемо, и выразил официальный протест Польше. И польское руководство также прекрасно знает, почему внезапно замминистра иностранных дел Польши Мацей Ланг 21 января утром прибыл в столицу Ирана для встречи со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи — всего лишь через несколько дней после того, как стало известно, что антиранский саммит по инициативе США пройдёт в Варшаве. Что бы и кто бы ни говорил, относительно позиции России по новым антииранским «телодвижениям» тандема США — Израиль ещё 16 января высказался глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, у России есть «большие сомнения», что организованная США антииранская конференция в Польше решит проблемы ближневосточного региона. Более подробно российское объяснение причин ненужности очередного антииранского «писка» США — Израиля содержится в официальном заявлении МИД РФ от 22 января.

«С озабоченностью воспринимаем продолжение попыток США навязывать свои односторонние геополитические интересы посредством инициатив, преподносимых как мнение всего международного сообщества, — отметили в МИД РФ, указав, что «очередным такого рода «политпроектом» является конференция в Варшаве по Ближнему Востоку, назначенная на 13−14 февраля». Российская сторона, ознакомившись с поступившей от организаторов предварительной повесткой дня и программой форума, приняла решение не участвовать в нём. «Тематика конференции, несмотря на амбициозное название, не охватывает всего комплекса основных проблем Ближнего Востока. В частности, игнорируются краеугольный арабо-израильский конфликт и его ядро — палестинская проблема. В качестве конкретных предварительных пунктов повестки дня обозначены борьба с терроризмом и экстремизмом, обеспечение безопасности на море и в киберпространстве, ситуация в Йемене и Сирии, роль Ирана в регионе, включая создание и распространение им ракетного оружия. Очевидно, что речь идёт о попытке сплотить кого получится на антииранской основе, создать предпосылки к окончательному слому Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, перенаправить усилия по сирийскому и йеменскому урегулированию в антииранское русло», — утверждает МИД РФ. В дипведомстве обратили внимание на то, что у участников не будет возможности влиять на содержание итоговых решений форума, которые, как заявили сопредседатели — США и Польша, — будут оформлены в виде их собственного «резюме», не подлежащего обсуждению. «Конференция готовится поспешно, в закрытом режиме, без учёта мнения влиятельных ближневосточных и внерегиональных стран, — подчеркнули в МИД РФ. — В числе коспонсоров столь масштабного по задумке мероприятия отсутствует ООН. Такой подход не будет способствовать решению декларируемой организаторами задачи выработки «общей стратегии» в отношении ситуации на Ближнем Востоке». В российском внешнеполитическом ведомстве вновь подчеркнули «неприемлемость курса нынешней администрации США, направленного на разжигание иранофобии и создание новых разделительных линий на Ближнем Востоке».

Думаем, что теперь понятно, почему и Китай отверг готовящуюся келейную «конференцию» в Польше. Отметим, что вовсе не случайно и именно 22 января китайский ирановед и преподаватель по международным исследованиям в университете Hunan Ву Чунг в беседе с иранским агентством IRNA, заявив, что Тегеран всегда пытается поддерживать тесные связи со странами мира на основе равенства и взаимного уважения, отметил, что давление Запада никогда не сможет остановить Иран. Указав на 40-ю годовщину Исламской революции в Иране, Ву Чунг отметил, что «Иран более чем когда-либо процветает на пути к развитию и хочет стать моделью для экономического, социального и культурного развития. Иран, несмотря на все давления и проблемы, пытается сделать всё возможное для достижения этих целей». Он также подчеркнул, что «с началом Исламской революции в исламской цивилизации произошли огромные изменения, и любой учёный, желающий учиться в исламском мире, не может игнорировать Иран и изучать Иран без изучения и понимания фундаментальных изменений, внесённых в исламскую цивилизацию». Китайский учёный заявил, что Иран смог противостоять американскому давлению и не позволил планам Вашингтона реализоваться. Ву Чунг также сказал, что, несмотря на бойкот и давление, Исламская революция Ирана продолжает свой путь, и страны мира имеют тесные отношения и полны намерения продолжать сотрудничество в различных областях с Ираном.

Даже глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини заявила 21 января, что «не сможет» принять участие в Варшавской конференции, поскольку она не будет присутствовать в Европе в дни проведения этого мероприятия. Выступая перед журналистами, Могерини рассказала, что собирается посетить саммит Африканского союза (АС) в Аддис-Абебе, в Эфиопии, именно в то время, как так называемая конференция «Мир и безопасность на Ближнем Востоке» будет проводиться в столице Польши, сообщало IRNA. Могерини также сказала, что её присутствие на саммите Африканского союза было запланировано давно, добавив, что она проведёт серию встреч в районе Африканского Рога, и т. д., и т. п. Педалируя вопрос о том, что даже госпожа Могерини дипломатично ускользает от «приглашения» Вашингтона, IRNA далее пишет: «Конференция, намеченная на 13−14 февраля, столкнулась с ледяной реакцией разных стран мира. Аналитики говорят, что проведение такой встречи в восточноевропейской стране также направлено на то, чтобы использовать раскол между странами ЕС во внешней политике и ещё больше ослабить этот блок». Вывод верный — ведь именно госпожа Могерини клятвенно заверяла Тегеран, что ЕС останется приверженным Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (документу JCPOA) и что ЕС представит особый механизм расчётов с Ираном, призванный обойти антииранские санкции США. Правда, как мы ранее указывали, в Иране уже нарастает недовольство Европой. Напоминаем, что 18 января один из лидеров Ирана, отражающий взгляды самого Верховного лидера Ирана аятоллы Сейеда Али Хоссейни Хаменеи, глава Ассамблеи экспертов, член Совета по целесообразности, аятолла Ахмад Джаннати заявлял: «Вне всякого сомнения Европа если не хуже, то и не лучше, чем США. ЕС только тратит время. Зависимость от Европы — это откровенная глупость». А 22 января член комитета парламента по нацбезопасности Мохаммад Джавад Джамали заявил корреспонденту ресурса Mehr News, что «не следует верить Европе» и что «переговоры с Европой вряд ли принесут какой-либо результат для нас, нам нужно укреплять наши экономические отношения с соседними странами». И объяснил всё предельно просто — даже имбецилы поймут, как говорится: «Несмотря на противоречия между США и Европой по некоторым вопросам, мы не должны предполагать, что Европа на нашей стороне, потому что США оказывают огромное влияние на политическую и экономическую сферы ЕС».

Ну и, разумеется, трудно не охватить вниманием текущую ситуацию в Ираке, в том числе и в плане разоблачений о связях США с террористической группой ИГ*. Дело в том, что недавно, в январе 2019-го, старший командир иракского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» (Иракские народные силы) Хашем аль-Мусави вновь заявил на новостном арабоязычном веб-сайте Al-Ma'aloumeh, что командиры ИГ* прячутся на базах США на границе Ирака с Сирией, и предупредил, что Вашингтон пытается использовать этих террористов в качестве рычага противодействия Багдаду и Дамаску. На американских базах, утверждает аль-Мусави, террористы пытаются переждать «нынешние нападения иракских сил безопасности и «Аль-Хашд аш-Шааби». Он добавил, что американская база в Эль-Танфе (Сирия) является основным оплотом террористов и снабжает остатки ИГ* оружием, военной техникой и разведывательными данными, отмечая, что Вашингтон стремится использовать командиров ИГ* в качестве рычага давления на Багдад и Дамаск. Аль-Мусави также рассказал, что иракские силы безопасности и «Аль-Хашд аш-Шааби» в настоящее время, пытаются очистить регион Вади-Хуран в Аль-Анбаре (на границе между Ираком и Сирией) от террористов, добавив, что истребители США часто служат прикрытием для ИГ* при передвижениях между Ираком и Сирией.

21 января секретарь Высшего совета национальной безопасности (SNSC) Ирана, бывший министр обороны страны адмирал Али Шамхани, реагируя на слова Хашема аль-Мусави, осудил США за их «парадоксальное отношение к ИГ*», добавив, что Вашингтон поддерживает эту террористическую группировку, как «ослабленный вирус», для последующего использования, несмотря на утверждения США о борьбе с ней. «Поведение американцев в так называемой коалиции против ИГ* является двойственным», — заявил Шамхани, сообщало иранское агентство Fars News. Он отметил, что часть региона Восточного Евфрата в Сирии в военном отношении всё ещё находится под контролем США, и сказал, что американские силы не желают уничтожать ИГ* в регионе, «поскольку они считают, что ослабленный вирус ИГ* может быть использован в будущем для определённых проектов против Сирии». Давайте ещё раз вспомним об обвинениях МИД России от 16 января в адрес США в связях американцев с бандами ИГ*, помножим это на рассказ командира «Аль-Хашд аш-Шааби» Хашема аль-Мусави и прибавим слова адмирала Али Шамхани. На наш взгляд, реальная мозаика войн и в Ираке, и в Сирии уже готова — и она удручающая для США и их союзников.

А в заключение стоит поведать также и о крайне удивительных данных, сообщённых на днях иранским англоязычным телеканалом Press-TV. Армия США описала Иран как «единственного победителя» в своём двухтомном 1300-страничном исследовании о результатах вторжения в Ирак. Доклад, содержащий более 1000 рассекреченных документов, представляет собой всеобъемлющую оценку ошибок и успехов США в ходе разрушительных военных действий в этой стране. Он охватывает военную оккупацию Ирака в 2003 г. американскими войсками, рост террористической группировки ИГ* и то, что в докладе называется «влиянием Сирии и Ирана». «На момент завершения этого проекта в 2018 году Иран кажется единственным победителем», — отметили авторы в заключительной главе исследования, опубликованного американской армией, сообщает Press-TV. Исследование, заказанное бывшим начальником штаба армии генералом Рэем Одьерно в 2013 г. и продолженное нынешним руководителем — генералом Марком Милли, откладывалось для выпуска с 2016 г., когда оно было первоначально завершено. В докладе отмечается, что эта отсрочка была вызвана обеспокоенностью по поводу проветривания «грязного белья» в связи с решениями, принятыми некоторыми лидерами в ходе конфликта. Кроме того, авторы были идентифицированы как полковник Джо Рейберн и полковник Фрэнк Собчак, находящиеся ныне в отставке. «Война в Ираке потенциально может стать одним из самых значимых конфликтов в американской истории. Она разрушила давнюю политическую традицию против превентивных войн, — пишут авторы. — Сразу после окончания конфликта, маятник американской политики качнулся на противоположный полюс с глубоким скептицизмом в отношении иностранного вмешательства».

Не смеем оспаривать американской уверенности в том, что итогом их «слоновой болезни» в Ираке стало усиление позиций Ирана не только в Ираке, но и в целом в арабском мире, за минусом прямой агентуры США — в лице режимов Бахрейна, Саудовской Аравии, ОАЭ, а недавно — и Катара, который уже свыше года отошёл от линии на конфронтацию с Ираном. Ну, а израильтянам просто ещё раз напомним об очень хорошо известном третьем законе механики, или третьем законе Ньютона — всякое действие порождает противодействие. Постоянно и сильно сдавливаемая пружина рано или поздно разжимается. В Сирии сейчас идёт именно процесс «выпрямления сдавливавшейся пружины» — ничего нет нового ни под Солнцем, ни под Луной, коль скоро та же Сирия (или Сурия) даже по-арабски называемся «Шам», т. е. «Страна Солнца». Так что война за Сирию — это не просто война с террористами, порождёнными и вброшенными на Ближний Восток, это война за Цивилизацию. Ведь «Сурия» — так когда-то именовался Бог Солнца. Правда, то было в Древней Индии — Бхарате. Далее углубляться не стоит — да и в США и Израиле вряд ли поймут, что и как воспринимают народы Востока в историческом и цивилизационном планах.

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ