Маас: Западу мировые кризисы без США не разрешить

Берлин, , 14:49 — REGNUM Урегулирование международных кризисов и решение вопросов разоружения невозможно без активной позиции США. Об этом заявил журналистам МИД Германии Хайко Маас перед вылетом на встречу со своим американским коллегой Майком Помпео.

Он приветствовал проведение переговоров в Соединенных Штатах, переживающих «шатдаун». Активность Вашингтона особенно необходима в связи с кризисами в Сирии, Афганистане, на Украине, необходимостью борьбы с террористами «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и вопросами разоружения.

Запад не может обойтись без США, это очевидно. Потому необходимо укреплять либо реорганизовывать партнерство, отрицая новое противостояние ради нового сотрудничества, заключил Маас.

Переговоры Помпео и Мааса 23 января анонсировал на брифинге представитель немецкого МИД Кристофер Бургер. Стороны обсудят ситуацию вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и обстановку в Сирии.