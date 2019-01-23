Кандидат в президенты Украины призвал соперников пройти тест на наркотики

Киев, , 14:49 — REGNUM В Верховной раде Украины предложили вменить чиновникам в обязанность сдачу анализов на наркотическую и алкогольную зависимость. С такой инициативой выступил кандидат в президенты страны, лидер партии «Наши», депутат украинского парламента Евгений Мураев.

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Парламентарий считает, что все слуги народа должны проходить проверку на наркотическую и алкогольную зависимость.

«В Верховной раде лежит мой законопроект, предусматривающий обязательную процедуру проверки на наркотическую и алкогольную зависимость человека, его психического здоровья, идущего на любую руководящую должность в государстве», — написал депутат на своей странице в Facebook.

Мураев сам уже начал на себе применять эту инициативу и, как он заявил, «добровольно и без принуждения сдал анализы в Киевской городской наркологической клинической больнице».

https://www.facebook.com/photo.php

«Так как считаю, что это должно быть нормой, — сказал парламентарий. — Человек, управляющий трамваем и отвечающий за судьбы нескольких десятков человек, проходит подобную проверку, а слуги народа, отвечающие за страну и судьбы десятков миллионов, почему-то нет».

Кандидат в президенты Украины также призвал остальных претендентов на высший государственный пост присоединить и последовать его примеру.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. За три месяца до этой даты в стране официально стартовала предвыборная кампания. На сегодня Центризбирком Украины зарегистрировал 12 кандидатов на высший государственный пост. В их числе шоумен и актёр Владимир Зеленский, который, по оценкам экспертов, имеет большие шансы на победу. Действующий президент Украины Пётр Порошенко объявит об участии в выборах 2 февраля.

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