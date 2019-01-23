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«Меры не предпринимаются» — Захарова о выводе сил США из Сирии

Политика

Дональд Трамп в начале января решил предоставить четыре месяца на вывод американских войск с территории Сирии

Москва, 23 января 2019, 14:39 — REGNUM  Вооружённые силы США так и не приступили к выведению своих подразделений из Сирии. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«Несмотря на недвусмысленные заявления президента США в этой связи, конкретные меры по реализации данного решения пока, как мы видим, не предпринимаются», — заявила Захарова.

По её словам, центральной задачей в Сирии в нынешних условиях остаётся недопущение роста напряжённости в северо-восточных районах Сирии, однако американские силы никак этому не способствуют.

«Очевидно, что незаконно действующие на территории Сирии американские подразделения, а также их союзники из так называемой коалиции так и не смогли предотвратить перемещение осаждённых на востоке Сирии террористов в другие части страны», — констатировала она.

Напомним, что президент США Дональд Трамп в начале января решил предоставить четыре месяца на вывод американских войск с территории Сирии.

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МИД России
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