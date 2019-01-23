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Генсек ОЭСР усомнился, что «жесткий Brexit» обернется катастрофой

Политика

Анхель Гурриа рассчитывает на благоприятный сценарий

Давос, Швейцария, 23 января 2019, 14:30 — REGNUM  Выход Великобритании из Евросоюза без заключения соглашения вряд ли обернется экономической катастрофой. Об этом заявил генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Анхель Гурриа на Международном экономическом форуме в Давосе, передает Sky News.

«К сожалению, Великобритания покидает ЕС, но это была воля британского народа, поэтому мы принимаем её и отталкиваемся от этого», — сказал Гурриа.

Выход без соглашения будет означать возвращение Лондона к правилам международной торговли, установленным Всемирной торговой организацией (ВТО). Сегодня весь мир живёт по правилам ВТО, добавил он.

Генсек ОЭСР назвал все же наиболее вероятным исходом достижение соглашения между Лондоном и ЕС. В любом случае, ОЭСР как группа развитых стран постарается свести негативные последствия к минимуму.

Как сообщало ИА REGNUM, Пограничная служба Соединенного Королевства предупредила об рисках транспортных проблем и угрозе безопасности страны в том случае, если Brexit произойдет без заключения соглашения с ЕС.

Читайте ранее в этом сюжете: Британские пограничники предупредили об угрозах при «жестком Brexit»

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Выход Великобритании из Евросоюза
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