«Обстановка в Идлибе стремительно деградирует» — Захарова

Москва, , 14:28 — REGNUM Ситуация в сирийской провинции Идлиб стремительно ухудшается. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«Серьёзную озабоченность вызывает ситуация, складывающая вокруг Идлиба. Обстановка в этой одноимённой зоне деэскалации стремительно деградирует. Территория фактически взята под полный контроль боевиков из «нусровского» альянска Хайят Тахрир аш-Шам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за счёт вытеснения отрядов умеренной вооружённой оппозиции», — заявила Захарова.

Она отметила, что в регионе продолжает расти число нарушений режима прекращения боевых действий. В целом же с момента подписания российско-турецкого меморандума от 17 сентября 2018 года зафиксировано свыше 1 тыс. подобных случаев, в результате которых погибло 65 человек, ранения получили более 200.

«Только за последние четыре дня отмечено 30 нарушений режима прекращения боевых действий, продолжающиеся провокации террористов представляют угрозу для мирных граждан, сирийских военнослужащих и российской авиабазы Хмеймим», — указала дипломат.