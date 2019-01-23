Новосибирская область и Белоруссия усиливают сотрудничество

Новосибирск, , 14:15 — REGNUM Новосибирская область и Белоруссия будут наращивать темпы развития отношений по целому ряду направлений. Об этом заявил губернатор региона Андрей Травников по итогам IV заседания Совета делового сотрудничества между правительством Белоруссии и правительством Новосибирской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мероприятие, которое прошло в Минске сегодня, 23 января, стало ключевым в программе рабочей поездки делегации Новосибирской области в Белоруссию.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и председатель правления Белкоопсоюза, председатель белорусской части Совета делового сотрудничества Валерий Иванов представили итоги выполнении программы мероприятий по развитию сотрудничества на 2016−2018 годы. Доклад о сотрудничестве городов-побратимов — Новосибирска и Минска — представили мэр Новосибирска Анатолий Локоть и мэр Минска Анатолий Сивак.

По окончании заседания Андрей Травников и Валерий Иванов подписали протокол IV заседания Совета делового сотрудничества.

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве области, отмечена высокая результативность работы новосибирской делегации в Белоруссии — помимо протокола заседания Совета, подписано 13 соглашений и протоколов о сотрудничестве между новосибирской и белорусской стороной в сферах науки, образования, культуры, дорожного хозяйства. В частности — протокол о намерениях сотрудничества президиума НАН Белоруссии и президиума СО РАН при реализации проекта «Академгородок 2.0» подписали заместитель председателя президиума НАН Белоруссии, академик Сергей Килин и заместитель председателя СО РАН, академик Николай Похиленко.

Андрей Травников в свою очередь напомнил, что Белоруссия и Новосибирская область с 2016 года работали по трёхлетней программе мероприятий по развитию сотрудничества. Документ предусматривал взаимодействие по вопросам экономического развития, промышленного производства, научной деятельности, строительству, сельскому и лесному хозяйству, торговле, культуре, молодёжной политике.

«План предыдущих мероприятий был очень насыщен, содержал 42 пункта. Многие вещи удалось совместно реализовать», — сказал губернатор.

Среди примеров успешной работы, Андрей Травников отметил организацию совместного предприятия «БКМ-Сибирь», по модернизации трамвайных вагонов для Новосибирска, сотрудничество ООО «Сибэлектропривод» и ОАО «БелАЗ». Некоторые вопросы, которые не удалось решить в течение прошлого трёхлетнего периода, планируется решить в рамках нового плана сотрудничества. Например, по организации регулярного прямого авиасообщения между Минском и Новосибирском, уверен он.

Особое внимание будет уделено и сотрудничеству в научной сфере. Новосибирское правительство планирует привлечь белорусские организации к участию в реализации проектов, связанных с созданием инфраструктуры Академгородок 2.0.

«И Минск, и Новосибирск — научные столицы. Новосибирская наука в ближайшие годы будет активно развиваться в рамках реализации проекта Академгородок 2.0. Очень важно, что белорусские ученые уже проявили заинтересованность в реализации этой программы, в частности, якорного научного проекта — строительства центра синхротронного излучения — СКИФ», — заявил глава Новосибирской области.

Травников подчеркнул, что хорошие перспективы сотрудничества Новосибирская область видит и в совместных агронаучных исследованиях. Развивается тема совместного производства сельхозтехники.

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Ещё одно важное направление сотрудничества — развитие производственной кооперации. Продолжится работа по организации совместных производств и поставки продукции, комплектующих как на предприятия Белоруссии, так и на предприятия Новосибирской области.

В целом участники IV Совета признали необходимым расширять стратегическое партнёрство за счёт реализации взаимовыгодных совместных проектов и программ в сфере машиностроения, сельского хозяйства, науки, торговли и культуры.

В ближайшие три года — именно на такой период будет разработана программа мероприятий по развитию сотрудничества — предстоит серьёзная работа. В том числе, и по увеличению товарооборота между Белоруссией и Новосибирской областью.

По итогам 2018 года товарооборот превысил 150 млн долларов США. Но новосибирсике власти уверены, что потенциал намного больше и нужно достигать баланса между импортом и экспортом, избегать перекоса сальдо. И взаимный экономический интерес — хорошая основа для развития сотрудничества.

Пятое заседание Совета делового сотрудничества между Белоруссией и Новосибирской областью решено провести в IV квартале 2020 года в Новосибирске.

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