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Песков уточнил, встретится ли Путин с Пашиняном 25 января

Политика

Пока контакты с премьер-министром Армении не согласовывались

Москва, 23 января 2019, 14:14 — REGNUM  График российского президента Владимира Путина на 25 января пока не содержит встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом 23 января сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что Путин и Пашинян часто общаются по телефону, также они очень часто встречаются. 25 января — пятница, этот день у президента насыщенный.

Пока контакты с Пашиняном не согласовывались, заключил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января премьер-министр Армении Никола Пашинян прибудет в Москву. Запланировано его выступление в штаб-квартире Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в связи с переходом председательства от России к Армении.

Читайте ранее в этом сюжете: Никола Пашинян отправится в Москву 25 января

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Внешняя политика России
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