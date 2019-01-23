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Премьер-министр Малайзии: «Число коррупционных дел в стране растет»

Политика

В Австрии проходит конференция международной ассоциации антикоррупционных органов

Куала-Лумпур, 23 января 2019, 14:13 — REGNUM  Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что число коррупционных дел в стране растет, потому что люди больше не боятся об этом говорить, сообщает Sindanews.

Заявление Махатхира Мохамада было сделано в международной антикоррупционной академии, где он подчеркнул, что правительство Малайзии гарантирует защиту и безопасность людям, сообщившим о случаях коррупции.

«Когда мы обратились в малайзийскую антикоррупционную комиссию, они обнаружили, что количество коррупционных дел увеличилось», — заявил премьер-министр.

По его словам, большинство дел о коррупции были связаны с предыдущим правительством во главе с Наджибом Разаком. В настоящее время правительством Малайзии предпринимаются усилия по искоренению коррупции в стране.

Напомним, в Вене (Австрия) на конференции международной ассоциации антикоррупционных органов, которая продлится до 24 января 2019 года, Малайзия предложила две инициативы по борьбе с коррупцией во всем мире. Первая — предоставить средства для защиты сотрудников антикоррупционных агентств. Вторая — усиление антикоррупционных органов.

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Политика Малайзии
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