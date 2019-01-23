В Кремле рассказали о подготовке визита Путина в Киргизию

Москва, , 14:06 — REGNUM На сегодняшний день в повестке президента России Владимира Путина есть официальный визит в Киргизию, однако конкретных сроков пока нет. Об этом 23 января рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, сроки государственного визита на высшем уровне в настоящее время согласовываются по дипломатическим каналам.

«На повестке дня государственный визит в Бишкек стоит», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября президент России Владимир Путин на встрече с главой Киргизии Сооронбаем Жээнбековым отметил, что двусторонние связи России и Киргизии поступательно развиваются.

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