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В Кремле рассказали о подготовке визита Путина в Киргизию

Политика

Сроки государственного визита на высшем уровне в настоящее время согласовываются

Москва, 23 января 2019, 14:06 — REGNUM  На сегодняшний день в повестке президента России Владимира Путина есть официальный визит в Киргизию, однако конкретных сроков пока нет. Об этом 23 января рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, сроки государственного визита на высшем уровне в настоящее время согласовываются по дипломатическим каналам.

«На повестке дня государственный визит в Бишкек стоит», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября президент России Владимир Путин на встрече с главой Киргизии Сооронбаем Жээнбековым отметил, что двусторонние связи России и Киргизии поступательно развиваются.

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