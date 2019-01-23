Бывший руководитель баскской группировки ЭТА вышел на свободу

Мадрид, , 14:04 — REGNUM Бывший руководитель баскской террористической группировки ЭТА Микель Альбису, известный также как Микель Антса, вышел на свободу после отбывания наказания во французской тюрьме, пишет газета El País.

Арестованный во Франции в 2004 году Альбису (род. 1961) отбыл наказание в одной из тюрем на севере страны и 22 января был выслан в Испанию. Альбису встретили в аэропорту Мадрида сотрудники полиции. Когда испанское правосудие убедилось, что в настоящее дело нет незавершенных расследований, в которых фигурирует бывший лидер ЭТА, Микель Альбису был отпущен на свободу.

Во французской тюрьме остается спутница Альбису — Соледад Ипарагирре, известная как Анбото. Она выполняла роль казначея в группировке.

В октябре 2004 года полиция арестовала сразу 28 причастных к деятельности ЭТА и ликвидировала 5 складов с оружием. Арест Антсы и Анбото стал серьезным ударом по группировке.

В мае 2018 года ЭТА опубликовала заявление, в котором сообщила о своем роспуске. От рук существовавшей с 1959 года террористической организации в Испании и Франции погибли более 850 человек.