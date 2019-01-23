Тимошенко решила играть на электоральном поле Порошенко — эксперт

Киев, , 13:54 — REGNUM Лидер «Батькивщины» и кандидат в президенты Юлия Тимошенко решила играть на одном электоральном поле с действующим президентом Петром Порошенко. Об этом написал на своей странице в Фейсбук украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, комментируя итоги съезда партии «Батькивщина», который прошел 22 января.

«Пару рефлексий после форума Тимошенко. Антураж съезда, презентация Тимошенко как кандидата, ее выступление показало, что она остается политиком крупного калибра, который умеет оставаться собой, идти в ногу со временем, отвечать на стоящие вызовы и держать удар от конкурентов. Интересно как всю критику от оппонентов Тимошенко перевела в повышенное внимание к себе как кандидату в президенты. Единой церкви — поддержка, вступление в НАТО и ЕС — четкая позиция «за», то есть с Порошенко они на одном поле. Давать обещания и выполнять (вызов от Зеленского принят!) — вот тайминг действий», — отметил Карасев.

По его словам, съезд «Батькивщины» может стать «генеральной репетицией инаугурации» Тимошенко.

«На съезде присутствовало много приглашенных гостей, то есть политиков, экспертов, журналистов, которые не вовлечены в орбиту партии. Команда Тимошенко мастерски использует принцип вовлечения: больше интересующихся, больше сторонников, больше последователей. Можно разбирать и критиковать обещания Тимошенко как кандидата, но в целом обещания у всех кандидатов похожи. Ее же лидерство больше в том, что она способна строить амбициозные планы и ставить масштабные цели на 5−10 лет вперед. А именно это и есть президентский масштаб. В общем, шаг к победе сделан, а сегодняшний форум может стать генеральной репетицией инаугурации», — считает Карасев.

Как сообщалось, 22 января в Киеве прошел съезд «Батькивщины», который выдвинул Тимошенко кандидатом в президенты. В частности, Тимошенко поддержала курс Украины в ЕС и НАТО, создание Православной церкви Украины и укрепление вооруженных сил Украины. По ее словам, Запад начнет более усиленно вооружать Украину. При этом она скептически отозвалась о возможности победить РФ в войне, сказав, что военный бюджет России в 22 раза больше украинского. Также Тимошенко пообещала «вернуть Донбасс и Крым», но не привела ни одной более-менее рабочей схемы.