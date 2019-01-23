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Представители США не явились на брифинг по ракете 9М729 — СМИ

Политика

На мероприятие приглашались представители стран-членов НАТО, а также других международных организаций

Москва, 23 января 2019, 13:53 — REGNUM  Официальных представителей Соединенных Штатов не было на совместном брифинге российского МИД и Минобороны РФ, посвященном крылатой ракете 9М729. Об этом со ссылкой на источник сообщает 23 января ТАСС.

«Американцев на мероприятии не было», — цитирует агентство слова собеседника, близкого к процессу организации брифинга.

По словам замглавы министерства иностранных дел России Сергея Рябкова, на мероприятие приглашались представители стран-членов Североатлантического альянса, а также других международных организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Вашингтон официально уведомил Москву об окончательности решения по выходу США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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Российско-американские отношения
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