Предвыборная Украина: зачем Тимошенко и Яценюку объединять антирейтинги?

Киев, , 03:15 — REGNUM До президентских выборов на Украине остается чуть больше двух месяцев, а сенсации следуют одна за другой: так, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк не только отказался участия в выборах, но и ведет переговоры о предвыборном союзе с Юлией Тимошенко. Зачем им этот союз и какие еще новости принесла с собой очередная предвыборная неделя, пишет в своей обзоре автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

Рейтинг Яценюка очень низок, зато антирейтинг высок настолько, что может даже составить конкуренцию соответствующему Тимошенко. Перетянуть на себя голоса яценюковских избирателей — не есть главный интерес Тимошенко, гораздо важнее защитить ее результат от фальсификаций. Яценюк — один из лидеров «Народного фронта», в который входит также глава МВД Арсен Аваков, в обмен на защиту тимошенковского результаты якобы гарантированный от потери своего поста в случае, если Тимошенко пройдет. Опять же, если она пройдет, «Народный фронт» на парламентских выборах сего года получит места в списке тимошенковской «Батькивщины». А недавнее заявление Авакова о том, что его ведомство «не допустит нарушений и провокаций во время избирательного процесса, а также предоставит кандидатам защиту, а не преференции», было воспринято как отказ покрывать махинации со скупкой голосов.

При этом фальсификация результатов становится одним из двух вариантов, доступных сейчас Петру Порошенко в условиях быстро падающего рейтинга. Второй вариант — срочно разработать и внедрить суперэффективный «план Б», но видимо, в штабе президента склоняются к первой опции. Ряд методов стал известен уже сейчас — тут и скупка голосов, и махинации с матпомощью (взял — голосуй), и один любопытный ход за бюджетный счет, и, конечно, порошенковский «томос-тур».

Каковы на данный момент шансы этих и других кандидатов и что еще происходит в их кампаниях, читайте в статье: Украинские выборы: «Юля+Арсений» опять равно любовь и победа

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