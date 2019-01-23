Совершаева «отдала» комитет по правопорядку Петербурга, так как она женщина

Санкт-Петербург, , 13:54 — REGNUM Руководитель администрации губернатора Санкт-Петербурга, вице-губернатор Любовь Совершаева не будет курировать комитет Смольного по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Причиной передела полномочий среди вице-губернаторов стал гендерный фактор, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Представляя ее кандидатуру депутатам 23 января, врио губернатора Александр Беглов упомянул, что Совершаева будет курировать только комитеты по информатизации и связи, по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики, по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, по печати и взаимодействию со СМИ. Как правило, комитет по законности, который занимается взаимодействием с правоохранительными органами, также находился в ведении, по сути, первого заместителя главы города, каким является глава его администрации.

Однако, как сообщила Любовь Совершаева в ответ на вопросы парламентариев, хотя окончательное решение еще не принято, но предварительно комитет по законности поручат курировать вице-губернатору Владимиру Кириллову, который занимается в Смольном вопросами культуры.

«Предварительно комитет по правопорядку будет курировать господин Кириллов. И этому есть объяснение. У нас, как вы знаете, женщина — председатель комитета. И, наверное, исключительно на мой взгляд, было бы неправильно, что две женщины курируют правоохранительный блок. Я думаю, что мужчинам было бы несколько неловко. Это было бы некорректно», — пояснила Совершаева.

Действительно, ранее на посту главы комитета по законности уволенного Леонида Богданова сменила Ольга Аришина, долгое время проработавшая в органах прокуратуры. Теперь она будет напрямую подчиняться «культурному» вице-губернатору.

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