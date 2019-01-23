Украина готова к введению визового режима с Россией — ГПСУ

Киев, , 13:40 — REGNUM Государственная погранслужба Украины (ГПСУ) готова к пограничному контролю биометрических виз или биометрических паспортов граждан России, заявил официальный представитель ведомства Олег Слободян, сообщило 23 января информационное агентство «Украинские новости».

«Мы готовы к такому виду контроля… Мы с 2017 года уже работаем с биометрическими документами, с 2018 — с биометрическими данными. Трудностей нет в этом плане», — рассказал чиновник.

Он отметил, что с начала 2019 года погранслужба Украины сняла отпечатки пальцев у 12 тыс. граждан, из которых 11 тыс. — граждане России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что для введения биометрического визового режима с Россией Украине не хватает порядка 70 консулов.

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