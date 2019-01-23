Турция поставила в известность Украину о визите консулов в Крым

Анкара, , 13:33 — REGNUM Анкара официально уведомила украинскую сторону о визите турецких консулов в Крым. Об этом 23 января заявил посол Украины в Турции Андрей Сибига.

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«Украинская сторона по дипломатическим каналам была проинформирована о намерениях турецких консулов посетить оккупированный Крым», — написал Сибига на своей странице в Twitter.

Уточняется, что турецкие дипломаты прибудут на полуостров «для оказания первоочередной консульской помощи в связи с гибелью граждан Турции в результате инцидента с двумя судами 21 января».

https://twitter.com/andrii_sybiha/status/1087986771785338880

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в Чёрном море недалеко от берегов Крыма произошёл 21 января на двух танкерах под флагом Танзании «Маэстро» и «Канди» во время перевалки топлива. Всего на судах находилось 32 моряка — граждане Турции и Индии. По предварительным данным, нефтеналивные танкеры производили нелегальную перевалку нефтепродуктов.

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В результате 14 человек погибли, 12 пострадавших были доставлены в больницы в Керчи. Потушить пожар на судах не удаётся до сих пор. В связи с пожаром и гибелью людей следственные органы возбудители уголовное дело.

Напомним, Крым стал регионом России по результатам проведённого в марте 2014 года референдума, который последовал за госпереворотом на Украине. Большинство жителей полуострова высказались за выход Крыма из состава Украины.

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