За интернет-угрозы в адрес политика гражданин Польши может сесть на 3 года

Варшава, , 02:11 — REGNUM Для гражданина Польши угрозы в интернете в адрес президента города Влоцлавека Марека Войтковского привели к аресту, а с учетом недавнего убийства президента Гданьска беспокойство властей тем понятно. Что именно писал в адрес Войтковского арестованный и как это обсуждает польская пресса, рассказывает в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

30-летний мужчина, пытавшийся выдать себя за другого человека, прокомментировал публикацию об убийстве в Гданьске словами:

«Теперь фраер Войтковский будет бояться ходить по городу, потому что устранили Адамовича, а следующим станет он».

Об угрозах в прокуратуру сообщил сам Войтковский, пообещавший реагировать на все появляющиеся в интернете случаи ненависти и словесной агрессии. Юмор и розыгрыши не принимаются во внимание:

«Даже если кто-то делает это неосознанно, ради шутки или рекламы (хотя трудно представить отсутствие понимания в случае выражения угроз и агрессии по отношению к кому-либо), — сказал Войтковский, — он должен, согласно польскому законодательству, страдать от последствий своих действий. И он будет нести наказание».

В данном случае рассылавшему через сеть угрозы гражданину грозит до трех лет лишения свободы.

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