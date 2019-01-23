В Латвии штрафуют за фильмы на русском языке

Рига, , 13:22 — REGNUM В латвийском городе Даугавпилс частному кинотеатру грозят штрафы в размере более 7 тыс. евро от центра государственного языка (ЦГЯ) из-за показов фильмов только на русском языке. Об этом сообщает передача Латвийского телевидения.

Представитель ЦГЯ Сармита Павулена заявила, что ранее кинотеатр подвергался административному наказанию пять раз.

«Более года назад мы получали жалобы. Мы пять раз штрафовали кинотеатр, но никаких изменений нет», — указала Павулена.

Она также отметила, что в случае очередного нарушения к кинотеатру планируется применить штрафы еще более крупного размера.

Бывший работник кинотеатра прокомментировал ситуацию латвийскому порталу Maxnews. lv, отметив, что раньше в кинотеатре были показы фильмов на оригинальном языке с латышскими и русскими субтитрами. Однако желающих посещать такие показы через пару месяцев стало значительно меньше, и теперь кинотеатр переплачивает за то, чтобы показывать фильмы с русским дубляжем.