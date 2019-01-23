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В Польше изучат возможности модернизации вертолетов Ми-24

Политика

На сегодняшний день 30 советских машин Ми-24 являются единственными ударными вертолетами в польской армии

В Польше изучат возможности модернизации вертолетов Ми-24
Igor Dvurekov
Ми-24

Варшава, 23 января 2019, 13:24 — REGNUM  Польша намерена модернизировать находящиеся на ее вооружении советские вертолеты Ми-24, известные как «летающие танки», передает канал TVN24 23 января.

Инспекторат вооружения министерства обороны Польши опубликовал информацию о намерении провести «технический диалог» о модернизации Ми-24. Инспекторат хочет изучить возможности оснащения вертолетов современными системами вооружения, связи, защиты, идентификации, навигации и радиоэлектронной борьбы. Также будут оценены расходы на модернизацию и требуемое время. Запланированное время «технического диалога» — июль-сентябрь 2019 года.

На данный момент 30 «летающих танков» являются единственными ударными вертолетами в польской армии. Произведенные в 1969 году и находящиеся на вооружении Польши с 1978 года, они не соответствуют современным требованиям ведения боя.

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